Arbeit am Image soll Mangel an Hausärzten lindern

„Positive Imagearbeit“ lautet eines der Rezepte der ÖVP-Landesrätin für die „Ärztemangelkrankheit“: „Jene, die die Tätigkeit eines Allgemeinmediziners in der Praxis kennenlernen, sehen in der hausärztlichen Tätigkeit durchaus ein sehr attraktives Berufsbild“, weiß Haberlander aus vielen Gesprächen. Daher sei es wichtig, den jungen angehenden Medizinern und Medizinerinnen „einen möglichst frühzeitigen Einblick in das Tätigkeitsfeld der Allgemeinmedizin zu geben“.