Tod eines Radfahrers (70) wirft viele Fragen auf

Ein 70-jähriger Rennradfahrer aus Braunau am Inn wurde gestern, Donnerstag, gegen 21 Uhr von einer Fahrzeuglenkerin regungslos neben der B 156 in der Gemeinde Neukirchen an der Enknach, aufgefunden. Der Mann dürfte zuvor mit seinem Rennrad von Braunau in Richtung Neukirchen gefahren sein. Nach Erstversorgung durch ein Notarztteam aus Braunau wurde der Mann in das Krankenhaus Braunau verbracht, wo er verstorben ist.