War Schießerei in Lehen ein versuchter Mord?

Passiert ist es in der Schießstattstraße in Salzburg-Lehen, direkt vor einer Pizzeria. Zufällig traf der scheinbar betrunkene Angeklagte auf einen Bekannten. Nach einem Wortwechsel drückte er viermal ab: ein Projektil traf das Opfer (41) am linken Arm, die anderen drangen in den Bauch ein.