80-Jähriger schlug Frau im Einkaufszentrum

Da hat einer gehörig die Beherrschung verloren. Erst ohrfeigte ein 80-jähriger Pensionist in einem Einkaufszentrum in Pasching eine Dame beim Info-Schalter, ehe er in einem Lebensmittelgeschäft randalierte. Sein aggressives Verhalten sorgte schließlich dafür, dass alarmierte Polizisten ihn vorläufig festnehmen mussten.