Mädchen bei Radunfall verletzt: Von Pkw erfasst

Aus ungeklärter Ursache kam es am Mittwochabend in Saalfelden in einer scharfen Kurve zu einer Kollision zwischen einem Auto und einer Radlerin. Die 14-Jährige stürzte auf die Motorhaube und die Windschutzscheibe des Wagens. Die Verletzte wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus nach Zell am See gebracht.