Fan des Islamischen Staates oder ein Brückenbauer?

Er hatte 2013 auf Facebook ein Video geteilt, das den IS verherrlichen soll. Nun behauptet der Österreicher mit türkischen Wurzeln, der perfekt Deutsch spricht, dass er das Video erst bei den aktuellen Ermittlungen gegen ihn richtig angeschaut hat. „Mit heutigem Wissen hätte ich das Video nie geteilt.“ Vom IS distanziert er sich. Der Welser Staatsanwalt: „Ich glaube ihm schlichtweg nicht, dass er nicht wusste, dass es ein Propaganda-Video des IS war.“ Er wirft dem Religionslehrer, der in Wels an Volks- und Hauptschulen unterrichtet hat, die Verbrechen der terroristischen Organisation und der kriminellen Vereinigung vor.