LASK-Gegner für zweite Europacup-Runde fix!

Gleich zu Beginn der Auslosung in Nyon wurde der LASK gezogen. Die Linzer treffen am 26. Juli und am 2. August auf Lilleström aus Norwegen. Ungünstig: Die Athletiker müssen im Rückspiel auswärts antreten, dazu hatte sich Trainer Oliver Glasner einen Sieger eines Erstrundenduells gewünscht.