Statt Mittagessen Geld verwettet: 45.000 € Gewinn

Die WM-Spiele am Dienstag werden einem 42-jährigen Linzer wohl länger in bester Erinnerung bleiben. Eigentlich wollte sich der Arbeiter in seiner Mittagspause ein paar Leberkäse-Semmeln besorgen, bog dann aber in eine Trafik ab - dort wurde er von der Glücksgöttin geküsst