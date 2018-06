„Peace Sofas“ sollen Polarisierung reduzieren

Extremismus ist in den letzten Jahren angestiegen, Fake News und Shitstorms sind allgegenwärtig. Vor allem die Gesprächskultur und Menschlichkeit in Online-Foren und auf Social Media lässt teilweise zu wünschen übrig. Das wollen die „Peace Sofas“ ändern und Personen mit konträren Meinungen dabei helfen, miteinander in Dialog zu treten und sich gegenseitig zuzuhören. „Wir wollen Leute zusammenbringen, statt sie zu trennen“, sagt Lukas Zorad, Programmkoordinator der Kunstinstallation.