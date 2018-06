Mega-Stimmung am „CopaBeach“ in Wien

Die Stadt Wien gestaltet den gesamten Bereich der Copa auf insgesamt 41.000 Quadratmetern in Etappen um. Heuer wurde der Bereich zwischen dem Ausgang der U1-Station Donauinsel bis zum bereits bestehenden griechisch-mexikanischen Lokal, dem „Rembetiko“, auf einer Fläche von 13.000 Quadratmetern umgestaltet. Der restliche Bereich bleibt vorerst wie gehabt, Bauwerke folgen erst in den kommenden Jahren. Vorrangig war im ersten Schritt die Neugestaltung der Flächen, an denen nicht konsumiert werden muss - Gratis-Freiflächen für alle, die sich am Wasser erholen und Urlaubsfeeling in der Millionenstadt genießen wollen.