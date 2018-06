2x2 VIP-Tickets für Tom Jones gewinnen!

Die 50-jährige Karriere des Ausnahmekünstlers Tom Jones ist einzigartig und bemerkenswert. Jones hat ein vielseitiges Interesse an jeder Art von Musik. Neben seinen Mainstream-Hits wie „It‘s Not Unusual“, „Kiss“, „Delilah“ oder „What‘s New Pussycat“, „I’ll Never Fall In Love Again“ und „If I Only Knew“, gilt seine wahre Vorliebe aber dem Rhythm, Soul und Blues.