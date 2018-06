„Unsere Pferde machen mehr Urlaub als wir“

Die Wallache arbeiten jeweils vier Tage die Woche für etwa acht Stunden. Drei Tage haben sie frei und genießen die Stunden in den Stallungen in Simmering. „Die Pferde sind etwa zwei bis drei Monate in der Stadt und anschließend ein Monat auf ‘Urlaub‘ in den großen Stallungen in Fischamend, wo sie den ganzen Tag auf der Sandkoppel oder auf der Weide entspannen können. Ein bis zwei Mal in der Woche werden sie für eine Stunde in die Kutsche gespannt, damit sie keine Muskeln abbauen“, erklärt Fiedler. In ihrem Unternehmen würde der Chef sich sehr um die Pferde kümmern und noch mehr dazukaufen, um sie noch öfter auszutauschen und auf Urlaub schicken zu können.