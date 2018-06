Minus 20 Prozent auf „I Am From Austria“

Seit Monaten nun schon ist „I Am From Austria“, das Musical mit den Hits von Rainhard Fendrich, der absolute Hit der Vereinigten Bühnen Wien. Das hervorragende Ensemlbe mit u. a. Dolores Schmidinger, Lukas Perman und Elisabeth Engstler bringt (fast) allabendlich das Publikum zum Lachen, Jubeln - und hat sichtlich slebst Spaß an Mega-Hits wie „Blond“, „Nix is Fix“, „Es lebe der Sport“ u. v. m.