Bahntrassen-Diskussion: Plan noch nicht endgültig!

„Verbesserung notwendig“

Dies ist den Gründern der Interessengemeinschaft „Kampf dem Lärm“, Günter Auer und Günter Dunkl, aber zu wenig, sie meinen: „Es ist jetzt schon eine Verbesserung des bestehenden Ist-Zustandes notwendig. Wir haben in der Nacht Lärmwerte, die Überschreitungen anzeigen. Bevor man hier Neues angeht, soll man die Mängel des Bestehenden ausmerzen.“ Der Mehraufwand in Langkampfen sei in Relation zum Milliarden-Projekt gering.