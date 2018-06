Afghanischer Dealer beim Bahnhof erwischt

Erst am Montag hatte ein Drogenspürhund in der Nähe des Bahnhofs, in einer Nische in der Julius-Haagn-Straße, ein Marihuana-Versteck „erschnüffelt“. Die Straßendealer verstecken kleinere Mengen gerne in der Umgebung des Hauptbahnhofs. So können sie immer Nachschub holen und haben bei Kontrollen nie viel dabei. Die Drogenszene rund um den Hauptbahnhof wird hauptsächlich von Marokkanern und Afghanen bedient. Erst vor kurzem ging der Polizei in Salzburg- und Tirol eine 15-köpfige Bande aus Marokko ins Netz, die in großem Stil mit hochwertigem Heroin gehandelt hatte und sich so eine goldene Nase verdiente. Die Afrikaner waren allesamt als Asylwerber abgelehnt worden, hatten aber trotzdem das Land nicht verlassen. Einer kam sogar nach einem Abschiebeflug nach Marokko zurück nach Europa. In Köln klickten aber noch im Flughafenbereich die Handschellen.