Nach Sturz von Leiter Frau in Klinik verstorben!

Nach dem Sturz von einer Leiter beim Kirschenpflücken in ihrem Garten in Erl im Bezirk Kufstein ist eine 72-jährige Tirolerin am Dienstag in der Innsbrucker Klinik ihren schweren Verletzungen erlegen. Dies teilte die Polizei mit. Der Unfall war am 9. Juni passiert. Die Frau hatte sich auf der auf einem Flachdach aufgestellten Leiter befunden, als diese plötzlich wegrutschte. Die Pensionisten war dann mehr als vier Meter tief auf einen gepflasterten Gehweg gestürzt und hatte sich dabei schwere Kopfverletzungen zugezogen. Sie musste damals reanimiert werden. Am Dienstag verstarb sie in der Klinik.