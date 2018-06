Krenn-Prozess endet mit leisem „es tut mir leid“

Danach begannen die Schlussplädoyers der vier Anwälte, die bis Dienstagnachmittag andauerten. Redezeit: Jeweils etwa zwischen einer und zweieinhalb Stunden. Opfer-Anwalt Stefan Rieder hob dabei die Anklage-Vorwürfe hervor. Für Franz Essl, Anwalt von H., war der Tod Krenns aber zu keiner Zeit geplant oder gewollt. Den Wirten S. bezeichnete Essl als „Boss“, der den Plan kreierte und das Leichen-Versteck kannte, alles andere sei „lebensfremd“. Und M. sei auch nicht „die Heilige, die sie vorspielt“. Neuerlich kritisierte er die Neuro-Psychiaterin Adelheid Kastner. Sie hatte dem Flachgauer Musiker Psychopathie attestiert, deswegen muss H. - neben einer Haftstrafe - auch die Einweisung in eine Anstalt befürchten. Davon solle das Schwurgericht Abstand nehmen, so Essl, der auch betonte: „Hätte mein Mandant nichts zur Polizei gesagt, würde er hier nicht sitzen.“ S.s Verteidiger Jörg Dostal schoss sich wie Kurt Jelinek (Anwalt von M.) auf H. ein: Der habe Mithäftlinge zur Falschaussage animiert, die Justizanstalt getäuscht und „die besten Kriminalisten Salzburgs hinters Licht geführt“, so Dostal, der laut fragte: „Wie oft darf man nachweislich lügen?“