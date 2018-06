Gegendarstellung

Auf Ihrer Website www.krone.at geben Sie in einem mit „20.04.2018“ datierten Artikel mit der Überschrift „Wiener Moschee verbreitet blutige Terrorwerbung“ die Behauptung wieder, der „As-Sunna MoscheeVSC-Kulturverein“ Moschee -Erhaltungs und Verwaltungsverein als Träger der As-Sunnah-Moschee in der Garbergasse in Wien-Mariahilf verbreite „auf Deutsch (!) Hassbotschaften im Netz“ und betreibe Terrorwerbung.