Nach unzähligen unvergesslichen Momenten voller Emotionen und einzigartiger Farbschlachten in ganz Österreich startet Color Baaash ein weiteres legendäres Partykonzept!



Die Color Baaash - Neon Night School‘s Out Edition ist das Eventhighlight zum Schulschluss 2018 für alle Neonliebhaber. Die komplette Event Arena Vösendorf wird in ein regelrechtes Feuerwerk der Farben verwandelt und ihr feiert in mitten tausender Neon-Partypeople ein Event der Superlative!



+++ AB 16 JAHREN +++