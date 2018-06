Platter: „Kurz und Hofer stehen voll hinter Tirol“

Indes rechnete der Landeschef mit der vollen Rückendeckung seitens der schwarz-blauen Bundesregierung. „Ich weiß, dass die Bundesregierung dort die Tiroler Position vertreten wird und bin mir der Unterstützung von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) sicher“, so Platter bei der Pressekonferenz nach der Sitzung der Landesregierung. Es sei „sehr wichtig“, dass das Transit-Thema in Linz angesprochen werde. Es sei jedenfalls „Bewegung in die politische Debatte“ gekommen, merkte der Landeschef ungeachtet der Dissens-Punkte an.