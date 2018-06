Ohne Bildung hat man später keine Chance

Die Zukunftschancen von Kindern hängen von den materiellen Möglichkeiten ihrer Eltern ab. Schule ist in Österreich gratis. Aber um gut und erfolgreich lernen zu können, reicht das nicht. Denn mit leerem Bauch, ohne einen Tisch, an dem sie in Ruhe ihre Hausübung machen können oder in einer ungeheizten Wohnung können Kinder keine Leistungen bringen.