Meister Aich/Dob bangt um Nationalspieler Tröthann

Die beiden neuen Aufspieler sollen sich künftig um den Stammplatz matchen. Der Slowene Jure Kasnik (25 Jahre) war in der Saison 2010/11 schon einmal bei Aich/Dob, hat sich in der Heimat bei Murska Sobota gut entwickelt. Der Este Markkus Keel (23 Jahre) ist das größte Aufspiel-Talent in seiner Heimat, darf auch schon für das Nationalteam ran. Micheu: „Sie werden die Qualität unseres Spieles heben.“