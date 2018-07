Tourist in der eigenen Stadt: Top 5 Wiener Hotels

Wien kann so schön sein. Der Alltag in der Stadt der unendlichen Möglichkeiten hält einen oft davon ab, die spannenden Seiten zu beachten. Sei es, um einmal etwas anderes zu erleben oder um seine Liebe aufzufrischen - als Tourist in der eigenen Stadt unterwegs zu sein, macht riesen Spaß! Wie wäre es, einfach mal eine Nacht in einem tollen Hotel einzuchecken und sich wie im Urlaub zu fühlen? City4U hat für euch die Top 5 Hotels in Wien: