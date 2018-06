Lessacher Kinder bei Sicherheitsolympiade-Finale

Schwaiger betonte im Rahmen des Bundesfinales „Ich wüsste das nicht alles über die Grundlagen des Selbst- und Zivilschutzes. Unsere Kinder sind in dieser Hinsicht wirklich fit. Gerade bei der Kindersicherheitsolympiade lernen sie spielerisch Gefahren zu erkennen und zu wissen, was zum richtigen Zeitpunkt zu tun ist. Lessach war jedenfalls ein würdiger Vertreter Salzburgs in Knittelfeld.“ Die Teilnehmer bei der bundesweiten Kindersicherheitsolympiade (Safety Tour 2018) des Zivilschutzverbandes wurden in den Bezirken und beim Landesfinale ermittelt. Insgesamt nahmen heuer alleine aus Salzburg und Bayern 360 Mädchen und Buben teil.