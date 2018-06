Statt für Bedürftige zu sammeln Handy gestohlen

Passiert ist der Vorfall am Montag gegen 13.10 Uhr in Landeck. Die 23-jährige Rumänin, die sich in Begleitung von zwei weiteren, weiblichen rumänischen Staatsangehörigen befand, läutete an der Tür der 34-jährigen Einheimischen. Man sammle für sozialbedürftige Kinder, hieß es. Nach dem Betreten der Wohnung gelang es den Rumäninnen, die 34-Jährige abzulenken. Die Rumäninnen entwendeten dann in einem unbemerkten Augenblick das Handy vom Wohnzimmertisch.