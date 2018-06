So relaxed sind diese Typen in 252 Metern Höhe!

Baumgartner: „Weiter so - und nicht erwischen lassen“

Legal sind Aktionen dieser Art freilich nicht, was sich aber wohl nicht negativ auf die Zahl der Fans der Urban Monkeys auswirkt. So zollt auch niemand geringer als Extremsportler Felix Baumgartner der Gruppe auf Facebook seinen Respekt: „Gratulation an die Urban Monkeys für die gelungene Aktion. War 2002 auch schon mal am Donauturm und bin dort mit dem Fallschirm runtergesprungen. Wir wissen was Freiheit bedeutet. Weiter so - und nicht erwischen lassen.“