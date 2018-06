United World Games: Sportstars zum Angreifen!

„Mehr als 100 Hotels rund um die Sportstätten in Kärnten sind ausgebucht. Wir wollen auch die Bevölkerung intensiv einbinden“, so Elisabeth Puschan vom Organisationsteam. Im Wörthersee-Stadion finde daher am Freitag der große Kärnten-Tag statt: Ab 10.30 Uhr gebe es Autogrammstunden mit Kickern des WAC und Olympiasportlern wie Nadine Fest, Markus Salcher und Nadine Ulbing. Außerdem könne man viele Sportarten ausprobieren und kulinarische Spezialitäten aus aller Welt kosten.