Tschechin nach Badeunfall im LKH verstorben

Am Samstag konnte sie noch gerettet werden, jetzt verstarb eine 50-jährige Tschechin im Landeskrankenhaus in Salzburg. Die Frau war beim Schwimmen im Irrsee in Oberösterreich bewusstlos geworden. Ihrem Mann genlang es, ihren Kopf über Wasser zu halten, bis andere badegäste hinzukamen. Ihnen gelang es mithilfe eines Surfbretts und eines Ruderbootes, die Frau an Land zu bringen. Leider konnten die Ärzte im Spital nun nichts mehr für die Frau tun.