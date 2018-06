Spürhund erschnüffelte Marihuanaversteck an Straße

Die vierbeinige „Spürnase“ eines Polizei-Hundeführers entdeckte am Sonntagabend in der Julius-Haagn-Straße in der Elisabeth-Vorstadt in Salzburg ein Drogenversteck. Ein unbekannter Straßendealer hatte dort in einer Nische nahe der Salzach 88 Gramm Marihuana versteckt. Die Polizei stellte das Päckchen sicher. Nahe des Hauptbahnhofs wurden schon mehrfach Verstecke ausgehoben. Die Dealer, die ihre Ware in kleinen mengen anbieten, holen dort immer wieder Nachschub. Es ist sicherer, als die ganze menge dabei zu haben, denn bei Polizei-Kontrollen kann man ihnen so nur wenig anhaben.