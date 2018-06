Erste Wiener Bierwoche startet Anfang Juli

Kreative Köche in Wiens gehobener Gastronomie versuchen sich während der Wiener Bierwoche am Food-Pairing, dem Kombinieren von Speisen mit unterschiedlichen Bierspezialitäten. Bier und Speise sollen dabei eine perfekte Harmonie bilden. Durch die Ausbildung von immer mehr Biersommeliers, bekommt das Thema einen neuen Stellenwert.



Dabei wird im Rahmen der Wiener Bierwoche zum Menü des jeweiligen Restaurants, die ideale Kombination von bestimmten Bierspezialitäten mit Gerichten gesucht. Die Restaurants machen es sich zur Aufgabe, das Essen auf die Biere abzustimmen. Dafür benötigen die Köche viel Gefühl und Bierverständnis. Bei den ausgefallenen und einfallsreichen Bierwochenmenüs werden Sie staunen, welche Fähigkeiten manche Biere in Kombination mit schmackhaften Speisen entwickeln können.