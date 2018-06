Dem Alltag entfliehen: Meditieren in der Toskana

Ich atme ein, ich atme aus ...

„Keine Meditation ist wie die andere“, erklärt Cesare, der weiß, dass Hochs und Tiefs so kommen und gehen wie die Gedanken. Und dann reden wir über Glück, und wem wir es wünschen; und über Gesundheit und über Angst. Und ziehen wieder los, langsam, sehr langsam; eine Woche lang, Tag für Tag; bei Sonne, Regen, Wind. Und schauen in die Nähe, in die Ferne - und ganz tief in uns selbst hinein. Und kehren immer wieder zum Atem zurück. „Jeder Atemzug ist eine Meditation“, sagt Cesare und holt tief Luft. Die Sinne schärfen sich, scheinbar Erledigtes bricht auf, andere Wellen laufen aus. Ich atme ein, ich atme aus; setze einen Fuß vor den anderen. Und komme wieder; hierher.