Die Lieblingslokale der Wienerinnen

Das Buch ist in 10 Kapitel unterteilt, die sich nach konkreten Bedürfnissen von Frauen richten: Wo kann frau sich mit einer Freundin auf einen Tratsch treffen? Wo einen netten Mutter-Tochter-Tag verbringen, im Garten frühstücken oder in der großen Mädelsrunde feiern? Wo gibt es richtig gesundes Essen in Wien? Und wo die besten Seelentröster und Süßigkeiten, wenn das Leben einen mit Zitronen bewirft?