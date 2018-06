Freckling ist der neue Dating-Trend des Sommers

Sicher, die Idee einer Sommer- oder Urlaubsromanze ist nichts Neues. Man denke nur an das Musical „Grease“ in dem Olivia Newton-John und John Travolta „Summer lovin‘ had me a blast, summer lovin‘ happend so fast“ trällerten. So ziemlich jeder hat sich wahrscheinlich auch schon einmal im Urlaub oder einen Sommer lang im Freibad verliebt. Doch da in der heutigen Zeit jede Form der Zweisamkeit einen eigenen Namen braucht, gibt es in dieser heißen Jahreszeit eben Freckling.