Mit Kleinbus Festivalgäste gerammt: Mann verhaftet

Nach Abschluss eines großen Musikfestivals im niederländischen Landgraaf an der deutschen Grenze ist ein Kleinbus in eine Besuchergruppe gefahren. Dabei wurden ein Mensch getötet und drei Personen schwer verletzt. Der Lenker des weißen Kleinbusses beging Fahrerflucht, nach ihm wurde gefahndet. Auch die Polizei in Deutschland und Belgien wurde eingeschaltet. Gegen Mittag teilte die niederländische Polizei schließlich mit, dass der mutmaßliche Verursacher festgenommen wurde. Unklar ist, ob es sich bei dem Vorfall um einen Unfall oder um Absicht gehandelt hatte. Zunächst gab es keine Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund.