Sperre des Schloßbergs in Graz wird oft ignoriert

Obwohl der Schloßberg nach den Unwettern der vergangenen Woche per Verordnung gesperrt ist, waren am Wochenende schon wieder zahlreiche Personen über den Dächern von Graz unterwegs. Die Gefahr durch brüchige Äste wird unterschätzt! Wer die Absperrungen in Parks oder am Schloßberg ignoriert, muss übrigens mit einer Anzeige und einer Geldstrafe von bis zu 3500 Euro rechnen.