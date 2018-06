Franziskaner aus Bergheim wurde in Tirol geweiht

Ich habe bei den Franziskanern das Postulat und das Noviziat in Tirol absolviert und bin dann wieder zurück nach Salzburg, um dort zu studieren. In Salzburg habe ich dann das Theologie-, Philosophie- und Religionspädagogikstudium absolviert und im Anschluss eine theologische Dissertation. Nach 8 Jahren in Salzburg bin ich nach Innsbruck versetzt worden, wo ich begonnen habe, als Religionslehrer am Franziskaner-Gymnasium in Hall zu arbeiten. Nebenbei habe ich eine philosophische Dissertation gemacht, und seit gut einem Jahr arbeite ich an einem Habilitationsprojekt im Bereich Religionsphilosophie und Fundamentaltheologie.