Israel wehrt sich mit Drohne gegen Feuer-Ballons

Die israelische Armee hat am Samstag im Gazastreifen mit einer Drohne Palästinenser beschossen, die gerade dabei waren, Anschläge mit Feuer-Ballons vorzubereiten. Mit den Fluggeräten, die mit Brandsätzen bestückt werden, richten Palästinenser großen Schaden an: Seit Beginn der Proteste Ende März gab es 300 Brände, die so verursacht wurden.