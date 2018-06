Größte Messe Europas zur Elektromobilität

„Wir sind als Stadtgemeinde Zell am See stolz, hier im Herzen des Pinzgaus die innovativen Ideen der E-Mobilität zu präsentieren“, sagt Bürgermeister Peter Padourek. Zell eignet sich ideal für die Messe, bei der die Neuigkeiten zu Luft, zu Land und zu Wasser präsentiert werden. An die 85 Aussteller zeigen vom 21. bis zum 24. Juni bei der IONICA ihre Innovationen. Die Besucher - 15.000 werden erwartet, der Eintritt auf der EXPO ist frei - dürfen sich über viel Action an der Seepromenade oder auch am Flugplatz freuen.

Die IONICA, welche erstmals stattfindet, ist in fünf große Bereiche unterteilt. Beim Kongress werden bereits ab Donnerstag die wichtigsten Themen in zahlreichen Vorträgen von Spezialisten behandelt und diskutiert. Das reicht vom Status quo über Trends bis hin zu Alternativen der Elektromobilität. Ebenso werden die Zukunftsaussichten behandelt und Vergleiche mit Ländern wie die Niederlande, Frankreich oder China gezogen.