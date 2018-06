Das Aufräumen wird noch Monate dauern

Ein Haus bleibt unbewohnbar

Die Gemeinde St. Lorenzen am Wechsel ist bereits seit fast 14 Tagen Katastrophengebiet. „Die Aufräumarbeiten werden noch Wochen dauern“, sagt Bürgermeister Hermann Pferschy. In den Wäldern sind ganze Hänge mit Bäumen weggerutscht, eine Straße ist gesperrt (kann aber umfahren werden). Ein Haus in der Gemeinde wird wohl unbewohnbar bleiben.