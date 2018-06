WM 2018: Großer Ansturm auf die Fanzonen

Das WM-Fieber hat Kärnten voll erwischt! Die Public-Viewing-Zonen in Klagenfurt, Velden und am Faaker See wurden schon an den ersten Tagen gestürmt. Neben den Spielen erleben die Fans viel Action: Die „Krone“ bietet ein WM-Quiz und den Gaberlbewerb. Heiß wird es Sonntag mit Deutschland und Brasilien.