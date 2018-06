Stürmer als WM-Depp: Das schönste Eigentor!

Nach einem 1:0-Auftakterfolg im Außenseiter-Duell mit Marokko darf der Iran zumindest schüchtern vom Aufstieg ins Achtelfinale der Fußball-WM in Russland träumen! Ein spektakuläres Eigentor von Aziz Bouhaddouz in der 95. Minute brachte „Team Melli“ in Gruppe B am Freitag in St. Petersburg einen glücklichen Sieg: Für den Iran, der noch auf Spanien und Portugal trifft, der erst zweite in der WM-Geschichte. Und der eigewechselte Stürmer, der ins eigene Tor traf wurde leider zum WM-Deppen.