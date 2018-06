Im Cockpit mit den Kinigadners

Dabei handelt es sich aber nur um einen Streich der findigen Unternehmer. Epic Minutes Production geht es nämlich nicht nur darum Extremsportarten einzufangen, sondern Geschichten zu erzählen. „Nachdem es im Netz, das sekündlich mit mehr oder weniger spannenden Ereignissen gefüttert wird, immer schwieriger wird Aufmerksamkeit zu erlangen, haben wir es uns zur Aufgabe gemacht ,epische Minuten’ zu produzieren, die sich durch qualitativ hochwertigen Content auszeichnen“, betont Galizia, der mit seinem zehnköpfigen Team rund um Lisa Gotschke vom kurzen Spot bis hin zur abendfüllenden Doku gestaltet und die Kunden von der Planung über die Produktion bis hin zur Betreuung auf Social Media-Channels begleitet. Neben KTM, den Eishockeycracks, Servus TV, Audi oder dem Red Bull Media House sieht Galizia, der eine 20-jährige Erfahrung als Creative Director und Manager im Bereich Channel-Marketing vorweisen kann, die Zielgruppe aber auch in Klein- und Mittelbetrieben. So ermöglicht er z. B. den Gäste der Villa Carlton schon bevor sie einchecken eine virtuellen Tour durch das Hotel in der Markus-Sittikus-Straße. Und „The Barber“ Sebastian Pfister hat er so einen schneidigen Auftritt verpasst, dass er sich an der Firma gleich beteiligte.