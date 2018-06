Mit City4U gratis zu King Crimson!

Mit drei Schlagzeugern, Pat Mastelotto, Gavin Harrison und Jeremy Stacey, sowie der Rückkehr des Multi-Instrumentalisten Bill Rieflin an den Keys, kündigt Gitarrist und Gründungsmitglied Robert Fripp an, dass „diese Doppel-Quartett Formation“ höchstwahrscheinlich lauter wird als je zuvor. Das achtköpfige Line-Up vervollständigen Gitarrist und Vocalist Jakko Jakszyk, langzeit Bassist Tony Levin, sowie Saxophonist und Flötist Mel Collins, der von 1970-1972 durchgehend Teil von King Crimson war.



Die dreistündigen Konzerte der Band inkludieren Material aus allen Schaffensphasen, inklusive sechs historischer Tracks, die noch nie live gespielt wurden. Zusätzlich dazu wird es neue arrangierte Crimson Classics zu hören geben - „the music is new whenever it was written“ - und selbstverständlich wird es auch ein anständige Dosis an neuem Material geben, unter anderem Kompositionen für drei Schlagzeuger, die durchaus als Highlight bezeichnet werden dürfen.