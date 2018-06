„Power Parade“ startet Weltrekordversuch in Wien

Im Frühling 2018 sind es zehn Jahre, seit Österreich die Ratifizierung der UN Behindertenrechtskonvention unterzeichnet hat. Einiges ist in dieser Zeit umgesetzt worden, vieles ist noch zu tun. Aus diesem Grund wird am 21. Juni 2018 die „PowerParade - Alle für Alle“ in Wien stattfinden. Menschen mit und ohne Behinderung setzen ein sichtbares Zeichen dafür, wie Inklusion in der Praxis gelebt werden kann. Disability Pride Parades gibt es bislang schon auf der ganzen Welt. Nun ist es endlich auch in Wien soweit. Ein großer Fokus ist darauf gerichtet, dass Menschen mit Behinderung die Veranstaltung und des Bühnenprogramms maßgeblich mitgestalten. Egal ob Mensch mit Lernbehinderung, psychisch erkrankt, blind oder gehörlos oder Mensch mit körperlicher Einschränkung. Auf den Bühnen, Autos und LKW´s werden sie die Sprecher, Musiker und Künstler sein.