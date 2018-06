Erdogan bläst in Österreich zum Wahl-Finale

Moschee in Wien sperrt wieder auf

Neuigkeiten gibt es auch in der Moscheen-Affäre. Wie berichtet, hatte die Regierung jüngst die Schließung zahlreicher unter Radikalisierungsverdacht stehender Gotteshäuser veranlasst. Die Moschee am Antonsplatz in Wien-Favoriten hat nun aber wieder geöffnet. Sie wird nicht mehr vom Verein Nizam-i-Alem geführt, sondern von der Islamischen Glaubensgemeinschaft.