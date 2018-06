Aus Achterbahn 20 Meter in die Tiefe gestürzt!

Das Unglück ereignete sich am Donnerstagabend um 20.30 Uhr Ortszeit in der „Sand Blaster“-Achterbahn. „Wir hörten einen lauten Knall, dann Leute schreien“, so ein Zeuge. Der erste Wagen baumelte senkrecht von der Strecke, Passagiere hingen hilflos darin.