Virtuelle Reise zu den Kakaobauern

Chocolatier Josef Zotter arbeitet nicht nur bequem von der Südoststeiermark aus: Er fährt auch zu den Bauern in jenen Ländern, aus denen er die Rohstoffe bezieht. So war er beispielsweise in Madagaskar und fand Kakaobohnen, deren „Qualität hervorragend für unsere dunklen Schokoladen ist“, wie er der „Steirerkrone“ berichtete.