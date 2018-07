Wiener Alltagspoeten: Anekdoten aus der Stadt

In der U-Bahn, im Kaffeehaus oder im Supermarkt - als Passant in Wien schnappt man allerhand komische und skurrile Unterhaltungen seiner Mitmenschen auf. Andreas Rainer sammelt auf seiner Homepage und Facebook-Seite „Die Wiener Alltagspoeten“ eben diese witzigen Anekdoten aus der Hauptstadt. Davon gibt es viele: Die alte Dame, die unbedingt als erste aus der Straßenbahn aussteigen will, der Prolet, der seine eigene Form von Englisch spricht oder die Studenten, die sich über das Sexleben der Eltern unterhalten. City4U hat ein paar echt-wienerische Konversationen herausgepickt.