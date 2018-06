Zahlreiche Verletzte bei Autounfällen

Bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße im Ortsgebiet von Rum wurden Donnerstag gegen 17.15 Uhr fünf Personen leicht verletzt. Unter den Verletzten befanden sich zwei Kleinkinder (1 und 3 Jahre alt). In den Auffahrunfall waren vier Personenkraftwagen involviert. Eine 49-jährige Österreicherin fuhr aus Richtung Innsbruck kommend in Richtung Hall in Tirol auf einen vor ihr angehaltenen PKW auf, der wiederum gegen den vor ihm stehenden PKW und dieser gegen einen weiteren in der Kolonne davor stehenden PKW stieß. Alle Verletzten wurden von der Rettung in das LKH Hall in Tirol eingeliefert. Drei beteiligte Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. Die B 171 war während der Unfallaufnahme und während der Aufräumarbeiten vorübergehend erschwert passierbar.