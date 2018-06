Toter (66) bei Badestelle in Gmunden angetrieben

Die Aufregung war groß, als am Dienstag gegen 11.45 Uhr bei einer Badestelle in der Nähe eines Stegs in Gmunden plötzlich eine Leiche angeschwemmt wurde. Die Polizei wurde alarmiert, Feuerwehrleute bargen den Toten, der keinen Ausweis bei sich trug, aus dem Traunsee.